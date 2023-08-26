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Результаты Калужского Космического марафона

25-26 августа в Калуге в честь дня города состоялся Калужский Космический Марафон. Забег прошел на живописном берегу Яченского водохранилища.

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