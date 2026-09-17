Суд признал незаконной сделку с сельхозземлями под Маркова

Прокуратура Иркутского района проверила, как жители используют сельскохозяйственные земли. Оказалось, что два участка общей площадью 2,3 гектара, расположенные восточнее рабочего посёлка Маркова, не использовались по назначению.
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