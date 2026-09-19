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Регион 29

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В Поморье по итогам второго дня выборов проголосовали более 28% избирателей

В Поморье по итогам второго дня выборов проголосовали более 28% избирателей

Финальный, третий день голосования пройдет 20 сентября — участки откроются в 8:00 и будут работать до 20:00.

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