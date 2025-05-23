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Русские ученые создают уникальную технологию для разведения фазанов

Русские ученые создают уникальную технологию для разведения фазанов

Русские ученые из Московского университета имени К.Г. Разумовского разрабатывают инновационную методику массового разведения фазанов, направленную на повышение их стрессоустойчивости и улучшение иммунитета.

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