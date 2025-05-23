Русские ученые создают уникальную технологию для разведения фазанов

Русские ученые из Московского университета имени К.Г. Разумовского разрабатывают инновационную методику массового разведения фазанов, направленную на повышение их стрессоустойчивости и улучшение иммунитета.
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