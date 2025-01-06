AdvSci: найдены пептиды, защищающие от возрастной потери зрения

Ученые из Корейского института науки и технологий (KIST) создали глазные капли на основе пептидов (строительного материала белков) для борьбы с возрастной макулярной дегенерацией — основной причиной потери зрения у людей старше 65 лет.
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