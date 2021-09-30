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Игорь Малихов
А сраные европейцы - делают дороги , дебилы ...
Вот какими должны...
Александр Смолин
Что-то мне не очень нравится данная тележка, су- 57 покруче будет
Дорого-богато: вз...
Виктор Шиховцев
А тупым дизайнерам невдомёк, конечно, что бывают дальтоники, которые определяют не по цвету, а по местоположению фона...
В России придумал...
5колесо
Сентябрь 2021 (№ 341)
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