В ГУ МВД России по Новосибирской области поступила благодарность в адрес сотрудников ДПС

В ГУ МВД России по Новосибирской области поступил благодарственный отзыв от жительницы г. Купино Новосибирской области в адрес экипажа сотрудников отделения ГИБДД ОМВД России по Черепановскому району в составе старшего лейтенанта полиции Сергея Анисимова и лейтенанта полиции Владимира Княжева.
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