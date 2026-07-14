Север Столицы
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Север Столицы

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Сергей Собянин: современные кабинеты физики появятся в 100 обновлённых школах

Сергей Собянин: современные кабинеты физики появятся в 100 обновлённых школах

Сергей Собянин сообщил, что 100 зданий, реконструируемых в этом году по программе «Моя школа», получат современные кабинеты физики.

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