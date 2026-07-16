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ЦБ предложил использовать ИИ для защиты клиентов от скрытых условий финансовых продуктов

ЦБ предложил использовать ИИ для защиты клиентов от скрытых условий финансовых продуктов

Регулятор тестирует ИИ-помощника на базе больших языковых моделей, который сможет автоматически анализировать договоры и выделять для клиента ключевые условия продукта, включая ограничения, комиссии и риски.

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