ЦБ предложил использовать ИИ для защиты клиентов от скрытых условий финансовых продуктов

Регулятор тестирует ИИ-помощника на базе больших языковых моделей, который сможет автоматически анализировать договоры и выделять для клиента ключевые условия продукта, включая ограничения, комиссии и риски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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