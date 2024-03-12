Шерше ля фрог. Под Коломной станут выращивать съедобных лягушек

На подмосковной крокодиловой ферме, что под Коломной, вскоре начнут выращивать лягушек для еды. Эксперты говорят, что бум на этот продукт давно прошел, однако это не помешало руководителю проекта Сергею Балаеву завершить начатое семь лет назад дело и таки завести в хозяйстве земноводных.