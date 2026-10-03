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Мировое обозрение

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«ПВО практически отсутствует»: В Британии признали неспособность Киева отражать удары ВС РФ

«ПВО практически отсутствует»: В Британии признали неспособность Киева отражать удары ВС РФ

Главное в тезисах: Признание с Запада: британский аналитик Александр Меркурис заявил, что противовоздушная оборона Киева «практически отсутствует», а давление на столицу не прекращается ни днём, ни ночью.

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