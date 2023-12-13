Силуанов: рост ВВП России по итогам 2023 года составит 3,5%

РИА Новости/Сергей Гунеев Российский Минфин ожидает по итогам 2023 года рост ВВП в 3,5% и сохранение положительных трендов в будущем году, сообщил в интервью "Известиям" глава министерства Антон Силуанов.
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