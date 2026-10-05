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Сокол

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Мэр столицы объяснил, как диагностируют пути московского метро

Диагностические поезда с начала года прошли более 26 тысяч километров в тоннелях московского метро. Сергей Собянин рассказал, что специалисты обследовали служебно-соединительные ветви, все 17 линий и электродепо, а также открытый 5 сентября первый участок Рублево-Архангельской линии.

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