Губернатор Брянской области сообщил об опасности из-за «взрывных тубусов»

Власти Брянской области фиксируют резко возросшее число инцидентов, связанных с дистанционным минированием лесов и дорог украинскими БПЛА.
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