В школах Омской области не хватает 403 учителей. Такие данные приводит региональное министерство образования.
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В школах Омской области не хватает 403 учителей. Такие данные приводит региональное министерство образования.