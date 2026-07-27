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RT Russia

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Алиханов: Россия выпускает беспилотники миллионами

Алиханов: Россия выпускает беспилотники миллионами

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что российские предприятия полностью обеспечивают потребности армии и флота, а выпуск отдельных видов продукции вырос в десятки раз по сравнению с 2020—2021 годами.

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