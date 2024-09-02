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Северокорейские хакеры воруют криптовалюту. Они использовали уязвимость Chrome

Северокорейские хакеры воруют криптовалюту. Они использовали уязвимость Chrome

Северокорейские хакеры использовали уязвимость нулевого дня в Chrome для кражи криптовалютыКомпания Microsoft сообщила о новой атаке хакерской группировки, предположительно связанной с Северной Кореей, которая воспользовалась уязвимостью нулевого дня в браузере Google Chrome для похищения криптовалюты.

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