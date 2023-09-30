В Сургуте задержали бывшего начальника ГИБДД за езду на тонированной машине

В Сургуте сотрудники ДПС дважды остановили бывшего главу местной ГИБДД Романа Кузовлева и привлекли его к ответственности за езду на автомобиле с тонированными передними боковыми стеклами, сообщает Telegram-канал "К-Информ Сургут".
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