Ульяновский автозавод через свои соцсети опубликовал видео, на котором изображён процесс сборки рестайлинговых внедорожников УАЗ «Патриот» на основном конвейере предприятия.
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