В Биробиджане ЕАО сотрудники полиции организовали новогоднее представление для ребят из подшефного детского дома

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» руководство, личный состав и члены Общественного совета МО МВД России «Биробиджанский» организовали яркое новогоднее представление для воспитанников подшефного детского дома №2.
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