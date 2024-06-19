Экс-президент Квасьневский заявил об усталости Польши от Украины

Власти Польши и жители страны уже устали от Украины и конфликта на ее территории. Об этом заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский во время беседы с пранкерами Вованом и Лексусом, которые притворились экс-лидером Украины Петром Порошенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии