Windscribe выпустила бесплатный скрипт, который отключает скрытый идентификатор Windows GDID

Его нельзя выключить обычными средствамиКомпания Windscribe выпустила бесплатный инструмент deGDID с открытым исходным кодом, который позволяет удалить из Windows скрытый идентификатор устройства GDID (Global Device Identifier) и запретить его повторное создание.
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