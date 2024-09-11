РИА: ВСУ стреляли по пытавшимся убежать через поля жителям курского приграничья

Бойцы 44-го армейского корпуса Вооруженных сил России показали видео, на котором попал момент, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по людям, которые пытались сбежать в Курской области по полям.
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