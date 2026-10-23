24 октября 2026 года в народном календаре — день Филипповой канители. Считалось, что именно с этой даты погода окончательно поворачивает к зиме: дороги раскисают, небо то хмурится дождем, то сыплет первым снегом, а привычные осенние дела приходится завершать в спешке.