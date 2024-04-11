Вопросы к министру спорта

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Начну, пожалуй, с цитаты.Министр спорта Матицын, дословно, без купюр и без изменений - "«Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде… Мы знаем, что это российские спортсмены, и они едут на Игры защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны».