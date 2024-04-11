Вопросы к министру спорта

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Начну, пожалуй, с цитаты.Министр спорта Матицын, дословно, без купюр и без изменений - "«Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде… Мы знаем, что это российские спортсмены, и они едут на Игры защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны».
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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Этой шлюхе в брюках, которая "типа спортом" руководит - ВОПРОСЫ ДОЛЖЕН ЗАДАВАТЬ СЛЕДОВАТЕЛЬ. И этого горлохвата перепуганного "губерниева" ТУДА же. СТАДО ТВАРЕЙ и ПРЕДАТЕЛЕЙ.
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3 час.
Gennady Sokolovsky
По этому "юсину" давно перекладина плачет.
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2 час.
Владимир Терентьев
Пусть здесь соревнуются между собой, а результаты потом опубликовать и сравнить с олимпийскими. И видно будет, и ездить необязательно.
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1 час.
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