Вокруг «городов будущего» в Казахстане вырастут солончаки и болота

В ближайшие дни в Казахстане приступят к общественному обсуждению грандиозного градостроительного проекта G4 City – это «умного» города, состоящего из четырех тематических районов, расположенных вдоль автомагистрали Алма-Ата – Конаев.
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