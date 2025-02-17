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Приложение "VK Видео" установили 60 млн раз

Приложение "VK Видео" установили 60 млн раз

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Пользователи установили приложение "VK Видео" на мобильные устройства и Android TV 60 млн раз с момента его запуска в сентябре 2023 года, сообщили в пресс-службе социальной сети.

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