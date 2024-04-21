🥊🥊На базе Новоаннинской ДЮСШ проходит второй день турнира по боксу, памяти мастера спорта А. Диканёва.
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🥊🥊На базе Новоаннинской ДЮСШ проходит второй день турнира по боксу, памяти мастера спорта А. Диканёва.