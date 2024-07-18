Из-за повышения утильсбора подорожают даже Lada

Президент Союза автомобильных дилеров предложил правительству, прежде чем утверждать проект постановления об увеличении утилизационного сбора, проанализировать совместно с представителями отрасли негативные последствия такого решенияРост утильсбора приведет к подорожанию не только китайского, но и отечественного автопрома.