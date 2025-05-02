В Rocket League сегодня появится событие приуроченное к празднованию дня Звёздных войнRocket League каждый год отмечает день Звёздных войн, игроков ждут испытания, косметика и уникальные матчи – всё, чтобы почувствовать себя галактическим борцом.
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