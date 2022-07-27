ВСУ ударили по Донецку, Пантелеймоновке и Горловке ранним утром 27 июля

ВСУ после 06:00 27 июля нанесли уже пять ударов по территории Донецкой Народной Республики. Донецк обстреляли три раза за 20 минут, следует из сводки представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.
ВСУ после 06:00 27 июля нанесли уже пять ударов по территории Донецкой Народной Республики. Донецк обстреляли три раза за 20 минут, следует из сводки представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.
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