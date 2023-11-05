«Бермудский Петербург»: город на Неве побил антирекорд по числу пропавших за месяц людей

Петербург побил антирекорд по числу потерявшихся за месяц людей. Как рассказали в общественном объединении «ЛизаАлерт», за октябрь 2023 года в службу поиска поступило 366 заявок — это рекордное для месяца количество.
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