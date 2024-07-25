Россияне летом чаще всего обращаются к ветеринарам из-за клещей и отравлений

Более половины всех обращений к ветеринарам летом по домашним питомцам (52%) касается укусов клещей. С травмами обращается 20%, столько же (20%) запросов приходится по отравлениям, в том числе пестицидами и инсектицидами, обильно распыляемыми на огородах в летнее время, а также ядовитыми растениями.
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