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Ландо Норрис завоевал первый в истории поул на Мадринге, Антонелли и Ферстаппен в топ-3

Ландо Норрис завоевал первый в истории поул на Мадринге, Антонелли и Ферстаппен в топ-3

MercedesДействующий чемпион мира Ф1 Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран При Испании на Мадринге. Второе место занял Кими Антонелли из Mercedes, а замкнул тройку быстрейших пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

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