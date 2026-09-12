Ландо Норрис завоевал первый в истории поул на Мадринге, Антонелли и Ферстаппен в топ-3

MercedesДействующий чемпион мира Ф1 Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран При Испании на Мадринге. Второе место занял Кими Антонелли из Mercedes, а замкнул тройку быстрейших пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
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