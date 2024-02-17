Антонов назвал реакцию США на смерть Навального попыткой вмешаться в дела РФ

Реакция американских властей на смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) является попыткой вмешаться во внутренние дела России.
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