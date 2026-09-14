Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, которая входила в его команду с 2019 по 2021 год.
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