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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Бивол: «Бетербиев – фаворит поединка со Смитом»

«Да, после поединка с Линдоном Артуром я надеюсь встретиться с победителем пары Бетербиев – Смит. Это план, которого придерживался бы любой нормальный спортсмен.

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