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Черные автомобили оказались самыми аварийными в 2026 году

Черные автомобили оказались самыми аварийными в 2026 году

Страховщики объясняют частые ДТП с темными машинами их популярностью По данным страховой компании "Согласие", которые приводит РИА Новости, в 2026 году чаще всего в аварии на российских дорогах попадают автомобили черного цвета.

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