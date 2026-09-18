Черные автомобили оказались самыми аварийными в 2026 году

Страховщики объясняют частые ДТП с темными машинами их популярностью По данным страховой компании "Согласие", которые приводит РИА Новости, в 2026 году чаще всего в аварии на российских дорогах попадают автомобили черного цвета.
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