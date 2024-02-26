В Заинске провели спортивную эстафету среди воспитанников детсадов в рамках нацпроекта

Финальный этап детской спортивной эстафеты под названием «Зимные забавы» прошел на территории Заинского муниципального района Татарстана в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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