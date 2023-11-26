Ямальские школьники проводят осенние каникулы в Петербурге

В Санкт-Петербург на осенние каникулы отправились 23 школьника из ЯНАО, все они — представители коренных малочисленных народов Севера, показавшие отличные результаты в учебе, сообщили в департаменте образования округа.
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