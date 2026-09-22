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Царьград

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Почта России помогла найти доноров для 33 пересадок костного мозга

Почта России помогла найти доноров для 33 пересадок костного мозга

Совместная программа Почты России и Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова привлекла 31 тысячу участников и позволила провести 33 пересадки костного мозга.

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