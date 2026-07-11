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«Пари НН» объявил о смене названия на «Нижний Новгород». БК PARI останется партнером клуба

«Пари НН» официально сообщил о переименовании клуба. С сезона-2026/2027 клуб возвращается к названию ФК «Нижний Новгород», под которым выступал с 2018 по 2022 год.

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