Фракция ЕР в горсовете приросла на одного депутата

Объединение «Единая Россия» в Совете депутатов Новосибирска пополнил Василий Стрекалов. Депутат горсовета Василий Стрекалов, который ранее был членом прекратившей свое существование фракции ЛДПР, пополнил объединение «Единая Россия».
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