Норвежский профессор Дизен призвал НАТО срочно начать переговоры с Россией

Норвежский профессор Гленн Дизен призвал НАТО срочно начать переговоры с Москвой. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х заявил о необходимости представителей западного военно-политического блока уже сегодня начать переговоры с Россией по поводу заключения соглашения о европейской безопасности, основанного на принципах ее неделимости.