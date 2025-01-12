Норвежский профессор Гленн Дизен призвал НАТО срочно начать переговоры с Москвой. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х заявил о необходимости представителей западного военно-политического блока уже сегодня начать переговоры с Россией по поводу заключения соглашения о европейской безопасности, основанного на принципах ее неделимости.
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