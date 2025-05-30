БлокнотРУ «Зеленский отдаст приказ убить Мединского»: политолог рассказал о подлом плане главы киевского режима Политолог Сергей Марков рассказал о том, что Зеленский отдаст приказ совершить теракт против главы российской переговорной группы Владимира Мединского.
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