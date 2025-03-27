В Астане подменяют дату Победы и запретили «Бессмертный полк»

Ринат Ахметуллин

В декабре 86 мне было 17, мы сидели с друзьями на крыше ЦУМа и наблюдали как на площади перед домом Правительства разворачивается битва. Водку и наркоту привозили газонами, раздавали тут же. А потом в атаку на милицию, они тремя кольцами стояли вокруг дома Правительства с дубинами и щитами алюминиевыми. Много валялось на площади, мы не знали мёртвых или обожратых, или без сознания. Били их милиционер знатно, только тела отлетали от цепей с сомкнутыми щитами. До 1 часа ночи и просидели, дальше сил не хватило, пошли домой пешком, транспорта не было. Мы все были из района парка Горького, вместе и дошли все, а то было малость сыкотно, казахи везде толпами бродили и орали пьянючие.