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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Астане подменяют дату Победы и запретили «Бессмертный полк»

В Астане подменяют дату Победы и запретили «Бессмертный полк»

БПЛА ВСУ уже неоднократно атаковали инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, по которому в страны ЕС идёт 80% добытой нефти и 60% всего экспорта республики, но вместо заявлений с осуждением действий Киева Астана только усиливает русофобию и националистические настроения внутри страны.

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Комментарии
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Алексей Ухов
Вспомните декабрь 1986 года! За малым ортодоксы-казахи русаков на ножи не подняли. Т.е. подняли не многих. ЦК КПСС замял тему. Последствия погромов видел лично. В Алма-Ате. Родственники жили На ул. Розы Бакиева.
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3 час.
Ринат Ахметуллин
В декабре 86 мне было 17, мы сидели с друзьями на крыше ЦУМа и наблюдали как на площади перед домом Правительства разворачивается битва. Водку и наркоту привозили газонами, раздавали тут же. А потом в атаку на милицию, они тремя кольцами стояли вокруг дома Правительства с дубинами и щитами алюминиевыми. Много валялось на площади, мы не знали мёртвых или обожратых, или без сознания. Били их милиционер знатно, только тела отлетали от цепей с сомкнутыми щитами. До 1 часа ночи и просидели, дальше сил не хватило, пошли домой пешком, транспорта не было. Мы все были из района парка Горького, вместе и дошли все, а то было малость сыкотно, казахи везде толпами бродили и орали пьянючие.
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3 час.
Yuriy Garutsa
&quot;Фермер - он всегда фермер&quot; О&quot;Генри!
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2 час.
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