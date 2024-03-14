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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Больше половины компаний увеличили бюджеты на киберзащиту в 2023 году

Больше половины компаний увеличили бюджеты на киберзащиту в 2023 году

В 2023 году более половины российских компаний в среднем на 20% увеличили расходы на развитие систем информационной защиты, говорится в исследовании Yandex Cloud и компании «Деловые решения и технологии» (ДРТ, ранее «Делойт»).

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