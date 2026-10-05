Блогер Андрей Кокошка планирует жить и снимать кино в США

Русский блогер Андрей Кокошка объявил о планах переезда в США для работы в киноиндустрии. Он надеется реализовать свою давнюю мечту, найти профессиональные контакты и получить «Оскар».
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