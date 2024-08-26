RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Теперь будет революция одуванчиков...«Стандартная схем...
  • Игорь Рябин
    Расстрелять гниду, закопать и забыть где.Спецназ «Ахмат» п...
  • Юрий Ярмоленко
    Законодательно на кол питаровСпецназ «Ахмат» п...

Монолитные работы завершились на пересадочном узле станции метро «Авиамоторная»

Монолитные работы завершились на пересадочном узле станции метро «Авиамоторная»

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил об окончательном завершении монолитных работ на пересадочном узле, соединяющем станции «Авиамоторная» Большой кольцевой (БКЛ) и Калининской линий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх