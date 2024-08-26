Монолитные работы завершились на пересадочном узле станции метро «Авиамоторная»

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил об окончательном завершении монолитных работ на пересадочном узле, соединяющем станции «Авиамоторная» Большой кольцевой (БКЛ) и Калининской линий.
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