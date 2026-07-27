Путин сделал заявление о прохождении Россией исторического этапа

Президент России Владимир Путин отметил, что страна достойно проходит нынешний исторический этап. Такое заявление глава государства сделал во время встречи в Кремле с депутатами Госдумы, передает РИА Новости.
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