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Путин сделал заявление о прохождении Россией исторического этапа

Путин сделал заявление о прохождении Россией исторического этапа

Президент России Владимир Путин отметил, что страна достойно проходит нынешний исторический этап. Такое заявление глава государства сделал во время встречи в Кремле с депутатами Госдумы, передает РИА Новости.

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